Aydın Büyükşehir Belediyespor, iki oyuncu daha transfer etti

AYDIN (AA) - Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, Selin Adalı ve İdil Naz Kanbur'u kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Aydın ekibi, Vakıfbank genç takımda forma giyen libero Selin Adalı ve Bolu Belediyespor'dan smaçör İdil Naz Kanbur'u transfer etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen kulübün voleybol şube sorumlusu Volkan Zeytin, kadro planlama çalışmalarının devam ettiğini belirterek, Selin Adalı ve İdil Naz Kanbur'a başarı diledi.