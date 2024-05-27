Aydın Büyükşehir Belediyespor, Hilary Howe Johnson ile sözleşme imzaladı
Vodafone Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Aydın Büyükşehir Belediyespor, smaçör Hilary Howe Johnson ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Vodafone Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Aydın Büyükşehir Belediyespor, smaçör Hilary Howe Johnson ile sözleşme imzaladı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yeni sezon kadro planlamaları çerçevesinde çalışmaların sürdüğü ifade edildi.
Bu kapsamda Kanada Milli Takımı forması giyen smaçör Hilary Howe Johnson ile sözleşme imzalandığı kaydedildi.
Sözleşmenin 1 yıllık olduğu öğrenildi.