Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, Hilal Kocakara'yı transfer etti
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, 22 yaşındaki pasör Hilal Kocakara'yı kadrosuna kattı. Kocakara, 2025-2026 sezonu sonuna kadar takım için mücadele edecek.
Açıklamada, "Pasör Hilal Kocakara, 2025-2026 sezonu sonuna kadar mavi beyaz formamız altında takımımızın başarısı için mücadele edecek." ifadesine yer verildi.
Kaynak: AA / Yusuf Konrat - Spor