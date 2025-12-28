Haberler

Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, Hilal Kocakara'yı transfer etti

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, 22 yaşındaki pasör Hilal Kocakara'yı kadrosuna kattı. Kocakara, 2025-2026 sezonu sonuna kadar takım için mücadele edecek.

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, Hilal Kocakara'yı kadrosuna dahil etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, 22 yaşındaki pasör Hilal Kocakara'nın transfer edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Pasör Hilal Kocakara, 2025-2026 sezonu sonuna kadar mavi beyaz formamız altında takımımızın başarısı için mücadele edecek." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA / Yusuf Konrat - Spor
