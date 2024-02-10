Aydın Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray ile karşılaşacak
Aydın Büyükşehir Belediyespor, Sultanlar Ligi'nde Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak.
AYDIN,
SULTANLAR Ligi'nde geçen hafta evinde Beşiktaş'a 3-0 yenilerek 3'te 3 yapma fırsatını kaçıran Aydın Büyükşehir Belediyespor yarın deplasmanda Galatasaray'la karşı karşıya gelecek. Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak 20'nci hafta mücadelesi saat 13.00'te başlayacak. Ligde 6 galibiyeti bulanan mavi-beyazlılar 11'inci sırada, 9 galibiyetli sarı-kırmızılılar ise 7'nci basamakta yer alıyor. Aydın temsilcisi ilk yarıda evinde rakibini 3-2 mağlup etmişti.