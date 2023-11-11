Aydın Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray ile karşılaşacak
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Aydın Büyükşehir Belediyespor, Sultanlar Ligi'nde Galatasaray ile karşılaşacak. Aydın temsilcisi 6 maçta 1 galibiyet alırken, Galatasaray ise 2 galibiyet elde etti.
AYDIN,
SULTANLAR Ligi'nde geçen hafta deplasmanda Beşiktaş'a 3-0 yenilerek 12'nci sırada yer bulan Aydın Büyükşehir Belediyespor, yarın evinde 10'uncu basamaktaki Galatasaray'la kozlarını paylaşacak. Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 15.00'te başlayacak. Karşılaşmanın bilet fiyatları tam 120, öğrenci 80, misafir 200 TL olarak belirlendi. Aydın temsilcisi 6 müsabakada 1 galibiyet alırken, Galatasaray aynı periyotta 2 galibiyet elde etti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor