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Aydın Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray ile karşılaşacak

Aydın Büyükşehir Belediyespor, Sultanlar Ligi'nde Galatasaray ile karşılaşacak. Aydın temsilcisi 6 maçta 1 galibiyet alırken, Galatasaray ise 2 galibiyet elde etti.