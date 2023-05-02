Aydın Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray HDI Sigorta ile Play-Off'ta karşılaşacak

MİSLİ.com Sultanlar Ligi'nde Play-Off 5-8 Etabı maçında Aydın Büyükşehir Belediyespor yarın evinde Galatasaray HDI Sigorta ile karşılaşacak. Normal sezonu 8'inci sırada tamamlayan Aydın temsilcisi, 5'inci basamakta yer bulan rakibi ile cumartesi günü deplasmanda ikinci randevuya çıkacak. İki galibiyet alan takım tur atlayacak. İki maç sonunda puan eşitliği halinde tur atlayanı altın set belirleyecek. Kazanan takımlar 5-6'ncılık, kaybedenler ise 7-8'incilik maçları oynayacak.