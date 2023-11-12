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Aydın Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray Daikin'i 3-2 mağlup etti

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Spor Haberleri

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 7. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray Daikin'i 3-2 mağlup etti.

Salon : Mimar Sinan

Hakemler: Yasin Okumuş, Akif Kabak

Aydın Büyükşehir Belediyespor : Carlini, Fatma Şekerci, İlayda Uçak, Nicoletti, Loda, Özge Nur Çetiner (Selin Adalı, Gizem Düzeltir, Ayşe Çürük, Firdevs Kiremitçi, Çağla Salih, Tuğçe Akman)

Galatasaray Daikin: Tashiro, İlkin Aydın, Cuttino, Ayçin Akyol, Fatma Beyaz, Eggleston (Bihter Yarkın, Duygu Düzceler, Sude Hacımustafaoğlu, Gneiting)

Setler : 25-23, 18-25, 25-16, 23-25, 16-14

Süre : 144 dakika (27, 29, 28, 32, 28)

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 7. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray Daikin'i 3-2 mağlup etti.

Kaynak: AA / Spor

Büyükşehir Belediyespor Galatasaray Vodafone Aydın Spor Haberler

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