Aydın Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray'a mağlup oldu

Misli.com Sultanlar Ligi Play-Off 5-8 Etabı'nda evinde 3-2 yenildiği Galatasaray'a deplasmanda 3-1 mağlup olan Aydın Büyükşehir Belediyespor, yoluna 7-8 Etabı'nda devam edecek. Mavi-beyazlılar, sezonu 7'nci bitirmek amacıyla Sarıyer Belediyespor'la ligin son maçlarına çıkacak. Eşleşme programı önümüzdeki günlerde açıklanacak. Normal sezonu Sarıyer ekibi 7'nci sırada, Aydın temsilcisi ise 8'inci basamakta tamamlamıştı.