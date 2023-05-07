Aydın Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray'a mağlup oldu
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Misli.com Sultanlar Ligi Play-Off 5-8 Etabı'nda evinde 3-2 yenildiği Galatasaray'a deplasmanda 3-1 mağlup olan Aydın Büyükşehir Belediyespor, yoluna 7-8 Etabı'nda devam edecek. Mavi-beyazlılar, sezonu 7'nci bitirmek amacıyla Sarıyer Belediyespor'la ligin son maçlarına çıkacak. Eşleşme programı önümüzdeki günlerde açıklanacak. Normal sezonu Sarıyer ekibi 7'nci sırada, Aydın temsilcisi ise 8'inci basamakta tamamlamıştı.
Misli.com Sultanlar Ligi Play-Off 5-8 Etabı'nda evinde 3-2 yenildiği Galatasaray'a deplasmanda 3-1 mağlup olan Aydın Büyükşehir Belediyespor, yoluna 7-8 Etabı'nda devam edecek. Mavi-beyazlılar, sezonu 7'nci bitirmek amacıyla Sarıyer Belediyespor'la ligin son maçlarına çıkacak. Eşleşme programı önümüzdeki günlerde açıklanacak. Normal sezonu Sarıyer ekibi 7'nci sırada, Aydın temsilcisi ise 8'inci basamakta tamamlamıştı.
Sizce #SüperLig'in şampiyonu kim olacak?— Haberler.com (@Haberler) May 7, 2023