Aydın Büyükşehir Belediyespor - Galatasaray: 3-2
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Voleybol Sultanlar Ligi'nde Aydın Büyükşehir Belediyespor evinde Galatasaray'ı son iki seti büyük çekişmeye sahne olan maçta 3-2 mağlup etti.
Voleybol Sultanlar Ligi'nde Aydın Büyükşehir Belediyespor evinde Galatasaray'ı son iki seti büyük çekişmeye sahne olan maçta 3-2 mağlup etti.
Mimar Sinan Spor Salonu'nda 144 dakika süren maçın setleri 25-23, 18-25, 25-16, 23-25 ve 16-14'lük skorlarla bitti.
Bu sonuçla Aydın ekibi ligdeki ikinci galibiyetini aldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor