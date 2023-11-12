Haberler ›› Spor ›› Aydın Büyükşehir Belediyespor - Galatasaray: 3-2

Aydın Büyükşehir Belediyespor - Galatasaray: 3-2

Voleybol Sultanlar Ligi'nde Aydın Büyükşehir Belediyespor evinde Galatasaray'ı son iki seti büyük çekişmeye sahne olan maçta 3-2 mağlup etti.