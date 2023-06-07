Aydın Büyükşehir Belediyespor, Firdevs Kiremitçi'yi transfer etti

Aydın Büyükşehir Belediyespor, Gaziantep temsilcisi Adam Voleybol'dan orta oyuncu Firdevs Kiremitçi'yi transfer etti. Kariyerinde daha önce Gelişim Koleji ve Çanakkale Belediyespor formalarını da giyen Firdevs, Aydın BŞB forması ile ter dökeceğini söyledi.

MİSLİ.com Voleybol Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor transferde Gaziantep temsilcisi Adam Voleybol'dan 24 yaşındaki orta oyuncusu Firdevs Kiremitçi'yi renklerine bağladı. Kariyerinde daha önce Gelişim Koleji ve Çanakkale Belediyespor formalarını da giyen Firdevs, "Bu sene Aydın'da olacağım için çok mutlu ve heyecanlıyım. Sakatlıksız, çok iyi ve güzel bir sezon diliyorum. Aydın'a da başarılı olabilmek için geldim. Bu sezon Aydın BŞB forması ile ter dökeceğim ve mücadele edeceğim" dedi.