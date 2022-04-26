Aydın Büyükşehir Belediyespor filede Özge Nur ile anlaştı

Misli .com Sultanlar Ligi'nde sezonu 7'nci sırada tamamladıktan sonra hızla transfer harekatına girişen Aydın Büyükşehir Belediyespor, son olarak Mert Grup Sigorta forması giyen orta oyuncu Özge Nur Çetiner'le sözleşme imzaladı. 29 yaşında ve 1.93 boyundaki Özge Nur, daha önce Yeşilyurt, Galatasaray, Sarıyer Belediyesi, Vakıfbank, Nilüfer Belediyespor, Türk Hava Yolları kulüplerinde oynadı. Aydın ekibi Sasa Planinsec ve Çağla Salih transferlerinin ardından 3'üncü takviyesini yaptı. Öte yandan Güldeniz Önal'ın ardından 4 sezondur takımda görev yapan Duygu Düzceler de Çukurova Belediyespor'a transfer oldu.