Aydın Büyükşehir Belediyespor, Fenerbahçe'yi konuk edecek

Sultanlar Ligi'nde ilk yarıyı 13 maçta aldığı 4 galibiyet ve topladığı 14 puanla 10'uncu sırada tamamlayan Aydın Büyükşehir Belediyespor, ikinci devrenin ilk haftasında yarın zirve takipçisi Fenerbahçe'yi konuk edecek. Aydın Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 15.00'te başlayacak. Ligin ilk haftasında deplasmanda rakibine 3-0 mağlup olan Aydın temsilcisi seyircisi önünde galibiyet arayacak. Ligde Fenerbahçe 13 karşılaşmada 12 galibiyet alıp 37 puanla lider Vakıfbank'ın ardından 2'nci sırada yer alıyor.