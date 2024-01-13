Aydın Büyükşehir Belediyespor, Çukurova Belediyespor ile karşılaşacak
Aydın Büyükşehir Belediyespor, Sultalar Ligi'nde ikinci yarıya Fenerbahçe'ye yenilerek başladı. Şimdi ise düşme hattındaki Çukurova Belediyespor ile deplasmanda karşılaşacak.
AYDIN,
SULTANLAR Ligi'nde ikinci yarıya evinde Fenerbahçe'ye 3-0 yenilerek başlayan Aydın Büyükşehir Belediyespor yarın deplasmanda düşme hattındaki Çukurova Belediyespor'la karşılaşacak. Adana Aski Atatürk Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 14.00'te başlayacak.
Ligde 14 maçta 4 galibiyet alan Aydın ekibi 14 puanla 11'inci sırada, 3 galibiyeti bulunan Adana temsilcisi ise 12 puanla 13'üncü basamakta yer alıyor. Sezonun ilk yarısında rakibine evinde 3-1 yenilen Aydın Büyükşehir Belediyespor bu kez galip gelerek 5 maçlık mağlubiyet serisini sona erdirmek ve moral bulmak istiyor.