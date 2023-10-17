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Aydın Büyükşehir Belediyespor, Çukurova Belediyespor'a mağlup oldu

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Spor Haberleri

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin ikinci haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, sahasında Çukurova Belediyespor'a 3-1 mağlup oldu.

Salon: Mimar Sinan

Hakemler: Ferhat Büyükpamukçu, Turgut Uzunçakmak

Aydın Büyükşehir Belediyespor : Carlini, Loda, Ecenur Aksoy, Nicoletti, Özge Nur Çetiner, Fatma Şekerci (Selin Adalı, Gizem Düzeltir, İlayda Uçak, Tuğçe Akman, Ayşe Çürük, Çağla Salih)

Çukurova Belediyespor: Dimitrova, Leyva, Fabris, Hazal Selin Uygur, Nur Sevil Gökbudak, Yasemin Yıldırım (Ceren Önal, Berin Yıldırım)

Setler: 18-25, 18-25, 25-22, 20-25

Süre: 110 dakika (29, 26, 29, 26)

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin ikinci haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, sahasında Çukurova Belediyespor'a 3-1 mağlup oldu.

Kaynak: AA / Spor

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