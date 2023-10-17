Aydın Büyükşehir Belediyespor, Çukurova Belediyespor'a mağlup oldu
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Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin ikinci haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, sahasında Çukurova Belediyespor'a 3-1 mağlup oldu.
Salon: Mimar Sinan
Hakemler: Ferhat Büyükpamukçu, Turgut Uzunçakmak
Aydın Büyükşehir Belediyespor : Carlini, Loda, Ecenur Aksoy, Nicoletti, Özge Nur Çetiner, Fatma Şekerci (Selin Adalı, Gizem Düzeltir, İlayda Uçak, Tuğçe Akman, Ayşe Çürük, Çağla Salih)
Çukurova Belediyespor: Dimitrova, Leyva, Fabris, Hazal Selin Uygur, Nur Sevil Gökbudak, Yasemin Yıldırım (Ceren Önal, Berin Yıldırım)
Setler: 18-25, 18-25, 25-22, 20-25
Süre: 110 dakika (29, 26, 29, 26)
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin ikinci haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, sahasında Çukurova Belediyespor'a 3-1 mağlup oldu.
Kaynak: AA / Spor