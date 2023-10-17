Aydın Büyükşehir Belediyespor, Çukurova Belediyespor'a mağlup oldu
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Sultanlar Ligi 2'nci hafta mücadelesinde Aydın Büyükşehir Belediyespor, evinde Çukurova Belediyespor'a 3-1 mağlup oldu. Aydın temsilcisi ikinci yenilgisini alırken, Çukurova takımı galibiyetle tanıştı.
Sultanlar Ligi 2'nci hafta mücadelesinde Aydın Büyükşehir Belediyespor, evinde Çukurova Belediyespor'a 3-1 mağlup oldu.
Aydın Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 18-25, 18-25, 25-22 ve 20-25'lik skorlarla sona erdi. Bu sonuçla Aydın temsilcisi ikinci yenilgisini alırken, Çukurova takımı galibiyetle tanıştı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor