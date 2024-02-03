Aydın Büyükşehir Belediyespor, Beşiktaş ile karşılaşacak
Sultanlar Ligi'nde çıkışa geçen Aydın Büyükşehir Belediyespor, Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. İki takımın da 6'şar galibiyeti bulunuyor.
AYDIN,
SULTANLAR Ligi'nde üst üste 7 mağlubiyet aldıktan sonra son 2 maçında Kuzeyboru'yu 3-1, Karayolları'nı 3-2 (D) yenerek çıkışa geçen Aydın Büyükşehir Belediyespor yarın evinde Beşiktaş'la karşı karşıya gelecek.
Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanacak 19'uncu hafta mücadelesi saat 15.00'te başlayacak. Ligde 6'şar galibiyeti bulunan iki takımdan Aydın temsilcisi 10'uncu sırada, Beşiktaş ise 11'inci basamakta yer alıyor. İlk yarıda İstanbul'da oynanan müsabakayı ev sahibi ekip 3-0 kazanmıştı.