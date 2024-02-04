Aydın Büyükşehir Belediyespor, Beşiktaş'a mağlup oldu

Sultanlar Ligi'nde üst üste 7 yenilginin ardından son 2 maçını kazanarak yükselişe geçen Aydın Büyükşehir Belediyespor, evinde Beşiktaş'a 3-0 mağlup oldu. Mimar Sinan Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın setleri 26-28, 23-25 ve 17-25 sonuçlandı. Bu skorla Beşiktaş ligde 7 galibiyete ulaşırken Aydın BŞB 6 galibiyette kaldı.