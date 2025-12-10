Haberler

Aydın Büyükşehir Belediyespor'da başantrenör Alper Hamurcu ile yollar ayrıldı

Vodafone Sultanlar Ligi takımlarından Aydın Büyükşehir Belediyespor, 7 sezon süren birlikte çalışmanın ardından başantrenör Alper Hamurcu ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.

Vodafone Sultanlar Ligi takımlarından Aydın Büyükşehir Belediyespor, başantrenör Alper Hamurcu ile yollarının ayrıldığını duyurdu.

Kulübün açıklamasında, Hamurcu ile yapılan değerlendirmelerin ardından karşılıklı anlaşılarak yolların ayırıldığı belirtildi.

Açıklamada, "2019/2020 sezonundan bu yana, 7 sezon gibi uzun bir süre kulübümüz için gösterdiği emek, çalışma disiplini ve takıma kattığı değerler için kendisine teşekkür ederiz. Alper Hamurcu, hem sporcularımızın gelişiminde hem de kulübümüzün sahadaki duruşunda önemli pay sahibi olmuştur. Takımımızın her koşulda mücadele eden yapısına katkıları camiamız tarafından unutulmayacaktır." ifadelerine yer verildi.

