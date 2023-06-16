Aydın Büyükşehir Belediyesi Otizm Spor Salonu'ndan madalyalarla döndüler

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Otizm Destek Merkezi'ne ve Otizm Spor Salonu'na devam eden otizmli gençler, yeni başarılara imza atmaya devam ediyor. En son Nevşehir'de düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda dereceye giren gençler, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür ziyaretinde bulundu. Çocukların aileleri de otizminde sporun önemine vurgu yaparak, Çerçioğlu'na kendilerine verdiği destekler için teşekkür etti.

Ziyarette çocukları ve ailelerini tebrik eden Çerçioğlu, otizmli bireylere ve ailelerine destek vermeye devam edeceklerini söyledi. Çerçioğlu, Büyükşehir Belediyesi'nin otizme yönelik çalışmalarda hep ön sırada olacağını belirtti.

GÜLDEN VOLKAN: KIZIM, 10 AYLIK ÇALIŞMAYLA MADALYA KAZANDI

Düzenlenen masa tenisi yarışmasında ikinci olan Ece Volkan'ın annesi Gülden Volkan, "Kızım 16 yaşında. Yıllardır otizmin iyi hale getirilmesine yönelik çok eğitim aldı, çok uğraş verdi; spor da bunlardan bir tanesi. Büyükşehir Belediyesi Otizm Spor Salonu'nu açtıktan sonra buraya devam etmeye başladı. Burada yapılan çalışmalar sonrasında eğitmenlerinin masa tenisine olan yeteneğini keşfetmesiyle masa tenisi üzerine çalışmaya başladı. 10 ay gibi bir sürede ilerleme kaydederek Nevşehir'de düzenlenen okullar arası yarışmada ikincilik ödülü aldı. Kızımla gurur duyuyorum" dedi.

SPORLA SOSYALLEŞME ARTIYOR

Kızının en başta masa tenisine sıkılarak gittiğini söyleyen Volkan, "Sonra alıştı ve bu disiplini çok sevdi. Oyun oynadıkça her gün daha fazla gitmeye başladı. Bu, Ece'nin sosyal becerilerini ve çevresiyle etkileşimini de artırdı. Sporla birlikte el-göz koordinasyonu gelişti ve keyfini almaya başladı. Başarılı oldukça ilgisi arttı; yenince mutluluğu, yenilince de hüznü yaşadı. Bu farklı duygu değişimlerini ve duyguları yaşamak onlar açısından çok önemli" diye konuştu.

Otizmli çocuğu olan ailelere de tavsiyede bulunan Volkan, şöyle devam etti:

"Çocukların yetenekleri doğrultusunda spor, müzik gibi alanlara yönelmeleri çok önemli. Bunların hepsi emek ve çaba gerektiriyor. Yetenekleri yakaladıklarında buradan devam etmeleri gerekiyor, çünkü bu onların sosyalleşmelerine çok büyük katkıda bulunuyor."

CUMHUR ÇELİK: OTİZMDE EĞİTİM ÇOK ÖNEMLİ

Bir başka madalya sahibi otizmli genç Şükrü Mert Çelik'in babası Cumhur Çelik ise "Otizm tanısından sonra Şükrü Mert'in eğitimiyle daha fazla ilgilenmeye başladık. Bu süreçte Aydın'a taşındık. Otizmi yenmedeki en büyük silahımız, eğitimin her türlüsü. Bu eğitimi alırken de çocukların sevdikleri bir eğitimi almaları çok önemli. Çocuklarımızın hepsinin ilgi alanları farklı" dedi.

Şükrü Mert'in Aydın'a geldikten sonra Özlem Çerçioğlu tarafından açılan Otizm Spor Merkezi'ne devam etmeye başladığını belirten Çelik, "Bu çocuklarımızda el-göz koordinasyonunda bozukluk oluyor. Bu merkezlerde çocuklarımızın bu motor gelişimleri için eğitimler veriliyor. Bu eğitimde yeteneği keşfedilenler farklı yetenekleri doğrultusunda çalıştırılmaya başlanıyor, masa tenisi bunlardan bir tanesiydi. En başta henüz atılan topu yakalayamayan çocuk, oradaki eğitmenlerin çabalarıyla profesyonel bir masa tenisi oyuncusuna doğru evrildi" diye konuştu.

"ÖZLEM BAŞKAN HER ZAMAN İMKAN SAĞLADI"

Otizmli çocuklarının zamanla masa tenisinin bir spor ve oyun olduğunu, içerisinde kazanmanın ve kaybetmenin olduğunu anladıklarını söyleyen Çelik, "Kazandıklarında sevindiler, kaybettiklerinde daha fazla çalışmaları gerektiğini anladılar. Masa tenisiyle el-göz koordinasyonları gelişti, en güzeli de severek oynamaya başladılar. En sonunda Türkiye Şampiyonası'nda iki çocuğumuz da madalya aldı. Ailelerin bu özel çocuklara imkan tanıdığında neler olabileceğinin birer örneği oldular. Özlem Başkan'ımız bizlere bu imkanları sağladı ve daha fazlasını sağlamaya da devam ediyor. Bizler de aileler olarak hem diğer ailelere örnek olmak için hem de otizme yönelik olumsuz algıyı kırmak için çocuklarımıza destek olmaya devam edeceğiz" dedi.