Aydın Büyükşehir Belediye, Karayolları'nı 3-1 Yendi
Voleybol Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley C Grubu maçında Aydın Büyükşehir Belediye, Karayolları'nı 3-1 yendi. Maçın setleri 25-23, 25-19, 21-25, 25-15 şeklinde sonuçlandı.
Salon: Cengiz Göllü
Hakemler: Yasin Okumuş, Asiye Tuzkan
Aydın Büyükşehir Belediye: Ecenur Aksoy, Özge Nur Çetiner, Çağla Salih, Tuğçe Akman, Nicoletti, Loda (Selin Adalı, Gizem Düzeltir, Fatma Şekerci, Simay Cınbaz, Ayşe Curuk)
Karayolları: Ezgi Arslan, Dilay Özdemir, Buse Özden, Strunjak, Eylül Durgun, Leban (Selin Navruz, Alara Altundağ, Sıla Saraçbaş, Ceren Baysal)
Setler: 25-23, 25-19, 21-25, 25-15
Süre: 110 dakika (29, 25, 31, 25)
Voleybol Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley C Grubu maçında Aydın Büyükşehir Belediye, Karayolları'nı 3-1 yendi.
Kaynak: AA / Spor