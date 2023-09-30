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Aydın Büyükşehir Belediye, Karayolları'nı 3-1 Yendi

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Voleybol Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley C Grubu maçında Aydın Büyükşehir Belediye, Karayolları'nı 3-1 yendi. Maçın setleri 25-23, 25-19, 21-25, 25-15 şeklinde sonuçlandı.

Salon: Cengiz Göllü

Hakemler: Yasin Okumuş, Asiye Tuzkan

Aydın Büyükşehir Belediye: Ecenur Aksoy, Özge Nur Çetiner, Çağla Salih, Tuğçe Akman, Nicoletti, Loda (Selin Adalı, Gizem Düzeltir, Fatma Şekerci, Simay Cınbaz, Ayşe Curuk)

Karayolları: Ezgi Arslan, Dilay Özdemir, Buse Özden, Strunjak, Eylül Durgun, Leban (Selin Navruz, Alara Altundağ, Sıla Saraçbaş, Ceren Baysal)

Setler: 25-23, 25-19, 21-25, 25-15

Süre: 110 dakika (29, 25, 31, 25)

Voleybol Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley C Grubu maçında Aydın Büyükşehir Belediye, Karayolları'nı 3-1 yendi.

Kaynak: AA / Spor

Tuğçe Akman voleybol Sigorta Aydın Spor Haberler

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