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Aydın BŞB'nin filede konuğu Fenerbahçe

Spor Haberleri

Aydın BŞB'nin filede konuğu Fenerbahçe

Misli.com Sultanlar Ligi'nde Aydın Büyükşehir Belediyespor, yarın dev rakibi Fenerbahçe Opet'i konuk edecek.

Misli.com Sultanlar Ligi'nde Aydın Büyükşehir Belediyespor, yarın dev rakibi Fenerbahçe Opet'i konuk edecek. Mimar Sinan Spor Salonu'ndaki mücadele saat 15.00'te oynanacak. Aydın ekibi bu sezon ligde 19 maçta 9 galibiyet, 10 mağlubiyetle altıncı basamakta bulunuyor. Hafta içinde CEV Şampiyonlar Ligi'ndeki çeyrek final ilk maçında Imoco'yu 3-0 yenerek yarı final kapısını aralayan sarı-lacivertliler ligde 15 galibiyetle Eczacıbaşı ve VakıfBank'ın ardından üçüncü sırada yer alıyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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