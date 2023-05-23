Aydın BŞB filesinde Fatma uzattı

MİSLİ.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, iç transferde Fatma Şekerci ile yeniden anlaştı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı'mızın formasını giyen değerli kaptanımız ile yola devam ediyoruz. Sporcumuzun başarılı bir sezon geçirmesini temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Aydın ekibiyle sözleşme uzatan 33 yaşındaki smaçör, "Bir sene daha Aydın'dayım. Çünkü bu şehir çok güzel, insanları çok güzel ve tabii yemekleri de çok güzel. Seneye sahalarda görüşmek üzere" mesajı verdi.