Aydın BŞB filede son sınavda
Demirören Haber Ajansı - Spor
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MİSLİ.com Sultanlar Ligi'nde Play-Off 7-8 etabı ilk maçında deplasmanda 3-1 mağlup ettiği Kuzeyboru'ya dün evinde 3-2 yenilerek seride durumun 1-1'e gelmesine engel olamayan Aydın Büyükşehir Belediyespor yarın rakibiyle evinde son randevuya çıkacak.
MİSLİ.com Sultanlar Ligi'nde Play-Off 7-8 etabı ilk maçında deplasmanda 3-1 mağlup ettiği Kuzeyboru'ya dün evinde 3-2 yenilerek seride durumun 1-1'e gelmesine engel olamayan Aydın Büyükşehir Belediyespor yarın rakibiyle evinde son randevuya çıkacak. Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 15.00'te başlayacak. Maçı kazanacak takım sezonu 7'nci, kaybeden ise 8'inci sırada tamamlayacak.- Aydın
Demirören Haber Ajansı / Spor