Aydın BŞB filede sezonu açıyor
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Voleybol Sultanlar Ligi'nde Aydın Büyükşehir Belediyespor yenilediği kadrosuyla sezonu yarın son şampiyon Fenerbahçe Opet deplasmanında açacak.
Voleybol Sultanlar Ligi'nde Aydın Büyükşehir Belediyespor yenilediği kadrosuyla sezonu yarın son şampiyon Fenerbahçe Opet deplasmanında açacak. Burhan Felek Spor Salonu'ndaki maç saat 15.30'da başlayacak. Fenerbahçe, hafta içinde Şampiyonlar Kupası finalinde Kupa Voley şampiyonu VakıfBank'a 3-2 mağlup olmuştu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor