Aydın BŞB filede Kuzeyboru önünde
Demirören Haber Ajansı - Spor
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Misli.com Sultanlar Ligi'nde Play-Off 5-8 etabında PTT'ye 3-1'lik skorlarla yenilen Aydın Büyükşehir Belediyespor, yarın 7-8 etabı ilk maçında Kuzeyboru'ya konuk olacak.
AYDIN (DHA) - Misli.com Sultanlar Ligi'nde Play-Off 5-8 etabında PTT'ye 3-1'lik skorlarla yenilen Aydın Büyükşehir Belediyespor, yarın 7-8 etabı ilk maçında Kuzeyboru'ya konuk olacak. Aksaray Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 15.00'te başlayacak. Aydın temsilcisi rakibiyle 19 Nisan Salı günü evinde oynayacağı rövanş öncesi avantajlı bir skor elde ederek sezonu 7'nci sırada bitirmeyi hedefliyor.
Demirören Haber Ajansı / Spor