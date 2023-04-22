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Aydın BŞB evinde Galatasaray HDI Sigorta ile oynayacak

Aydın BŞB evinde Galatasaray HDI Sigorta ile oynayacak

Spor Haberleri

MİSLİ.com Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Aydın Büyükşehir Belediyespor yarın evinde Galatasaray HDI Sigorta'yı konuk edecek.

MİSLİ.com Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Aydın Büyükşehir Belediyespor yarın evinde Galatasaray HDI Sigorta'yı konuk edecek. Aydın Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 14.00'te başlayacak.

Bu maç öncesi Galatasaray 5'inci sırada yer alırken, Aydın BŞB 8'inci basamakta bulunuyor.


- Aydın
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Büyükşehir Belediyespor Galatasaray Sigorta Aydın Spor Haberler

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