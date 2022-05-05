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Aydın BŞB'den bir imza daha

Demirören Haber Ajansı - Bahattin Albayrak - Spor
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Aydın BŞB'den bir imza daha

Misli.com Sultanlar Ligi takımlarından Aydın Büyükşehir Belediyespor'da iç transferde yeniden anlaşma sağlanan Berra Eren yuvada kaldı.

AYDIN (DHA) - Misli.com Sultanlar Ligi takımlarından Aydın Büyükşehir Belediyespor'da iç transferde yeniden anlaşma sağlanan Berra Eren yuvada kaldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Aydın Büyükşehir Belediye Spor Kadın Voleybol Takımımızın formasını giyen ve sözleşmesi süren sporcumuz ile karşılıklı olarak anlaşıp devam kararı aldık. ve tecrübeli oyuncumuzla yolumuza devam ediyoruz. Sporcumuzun başarılı bir sezon geçirmesini temenni ediyoruz" denildi.


Demirören Haber Ajansı / Bahattin Albayrak - Spor

Büyükşehir Belediyespor, Aydın, Spor, Haberler

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