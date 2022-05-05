Aydın BŞB'den bir imza daha

AYDIN (DHA) - Misli.com Sultanlar Ligi takımlarından Aydın Büyükşehir Belediyespor'da iç transferde yeniden anlaşma sağlanan Berra Eren yuvada kaldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Aydın Büyükşehir Belediye Spor Kadın Voleybol Takımımızın formasını giyen ve sözleşmesi süren sporcumuz ile karşılıklı olarak anlaşıp devam kararı aldık. ve tecrübeli oyuncumuzla yolumuza devam ediyoruz. Sporcumuzun başarılı bir sezon geçirmesini temenni ediyoruz" denildi.