Aydın BŞB'de Stevenson gitti, Semra geldi - Haberler

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Aydın BŞB'de Stevenson gitti, Semra geldi

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Aydın BŞB'de Stevenson gitti, Semra geldi

Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor'da ABD'li orta oyuncu Anna Stevenson'la yollar ayrıldı.

AYDIN (DHA) - Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor'da ABD'li orta oyuncu Anna Stevenson'la yollar ayrıldı. Stevenson, İtalya temsilcisi Cuneo ile anlaştı. Mavi-beyazlılar, dış transferde ise eski oyuncusu Semra Özer'le prensin anlaşmasına vardı. Son 2 sezonda Sultanlar Ligi'nde PTT'de görev yapan pasör çaprazı Semra, 2 yıl sonra Aydın Büyükşehir Belediyespor'a döndü.


Demirören Haber Ajansı / Spor

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