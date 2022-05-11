Aydın BŞB'de Stevenson gitti, Semra geldi

AYDIN (DHA) - Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor'da ABD'li orta oyuncu Anna Stevenson'la yollar ayrıldı. Stevenson, İtalya temsilcisi Cuneo ile anlaştı. Mavi-beyazlılar, dış transferde ise eski oyuncusu Semra Özer'le prensin anlaşmasına vardı. Son 2 sezonda Sultanlar Ligi'nde PTT'de görev yapan pasör çaprazı Semra, 2 yıl sonra Aydın Büyükşehir Belediyespor'a döndü.

Demirören Haber Ajansı / Spor