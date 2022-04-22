Aydın BŞB'de ilk yolcu Güldeniz
Demirören Haber Ajansı - Spor
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MİSLİ.com Sultanlar Ligi'nde sezonu 7'nci sırada tamamlayan Aydın Büyükşehir Belediyespor'da smaçör Güldeniz Önal yuvadan uçtu.
MİSLİ.com Sultanlar Ligi'nde sezonu 7'nci sırada tamamlayan Aydın Büyükşehir Belediyespor'da smaçör Güldeniz Önal yuvadan uçtu. Dün iç sahada Kuzeyboru'yu 3-0 mağlup ettikleri karşılaşmada son kez mavi-beyazlı formayı terleten 36 yaşındaki voleybolcunun yeni sezonda ligin yeni ekiplerinden Çukurova Belediyespor'da görev yapacağı öğrenildi.- Aydın
Demirören Haber Ajansı / Spor