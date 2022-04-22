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Aydın BŞB'de ilk yolcu Güldeniz

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Aydın BŞB'de ilk yolcu Güldeniz

MİSLİ.com Sultanlar Ligi'nde sezonu 7'nci sırada tamamlayan Aydın Büyükşehir Belediyespor'da smaçör Güldeniz Önal yuvadan uçtu.

AYDIN (DHA) -

MİSLİ.com Sultanlar Ligi'nde sezonu 7'nci sırada tamamlayan Aydın Büyükşehir Belediyespor'da smaçör Güldeniz Önal yuvadan uçtu. Dün iç sahada Kuzeyboru'yu 3-0 mağlup ettikleri karşılaşmada son kez mavi-beyazlı formayı terleten 36 yaşındaki voleybolcunun yeni sezonda ligin yeni ekiplerinden Çukurova Belediyespor'da görev yapacağı öğrenildi.


- Aydın

Demirören Haber Ajansı / Spor

Büyükşehir Belediyespor, Aydın, Spor, Haberler

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