Aydın BŞB'de Hamurcu'yla devam

Misli.com Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Aydın Büyükşehir Belediyespor, antrenör Alper Hamurcu'yla 2 yıllık daha sözleşme yeniledi. Aydın ekibi Hamurcu'nun 1 yıl daha devam eden sözleşmesini uzattı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, aynı zamanda A Milli Takım'da da yardımcı antrenörlük görevini de yürüten Hamurcu ile tekrar anlaşmanın mutluluğunu yaşandıklarını belirtti. Alper Hamurcu ise imza töreni sonrası yaptığı açıklamada, Aydın'ın Sultanları'yla Aydın seyircisi önünde maçlara çıkmaya devam edeceği için mutlu olduğunu belirtti.

İmza sonrası açıklamada bulunan Alper Hamurcu, "3 sene daha Aydın Büyükşehir Belediyesi Kadın Voleybol takımı antrenörlüğünü üstleniyor olacağım için ne kadar mutlu olduğumu belirtmek isterim. Geldiğim günden itibaren hem değerli yöneticilerimizin, hem belediye emekçilerimizin hem de güzel Aydın taraftarının desteğini hissetmiş olmak aldığım bu karardaki en büyük etkenlerden oldu. Bu sebeple emeği geçen ve bizlere güvenen herkese canı gönülden teşekkür ederim" dedi.