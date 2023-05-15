Aydın BŞB'de 5 isme veda

Misli.com Sultanlar Ligi'nde sezonu 7'nci sırada bitiren Aydın Büyükşehir Belediyespor, 5 oyuncusuyla yollarını ayırdı. Mavi-beyazlılar Semra Özer, İdil Naz Başcan, Özlem Güven, Sasa Planinsec ve Shealyn McNamara ile vedalaştı. Aydın temsilcisinde Kondisyoner Caner Atasever'in de görevi sona erdi. Aydın ekibinde gözler yapılacak yeni transferlere çevrildi. Aydın Büyükşehir Belediyespor'un yeni sezon için Bolu Belediyespor'dan libero Gizem Çerağ Düzeltir, Nilüfer Belediyespor'dan orta oyuncu İlayda Uçak, ABD'li pasör Lauren Carlini ile anlaştığı iddia edilmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor