Üye Girişi
Haberler

Aydın Bisikletliler Derneği Haftalık Sürüşlerine Devam Ediyor

Aydın Bisikletliler Derneği Haftalık Sürüşlerine Devam Ediyor
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın Bisikletliler Derneği, her Perşembe düzenlediği kısa mesafe sürüşlerini sürdürüyor. Bu haftaki rotaları Mesutlu Mahallesi olacak. Amacları, bisiklet kültürünü yaymak ve sağlıklı yaşamı teşvik etmek.

Aydın Bisikletliler Derneği tarafından yıllardır gerçekleştirilen Perşembe akşamı sürüşleri hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda bisikletçilerin bu haftaki durağı Mesutlu Mahallesi olacak.

Aydın'da bisiklet kültürünün geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve iletişimin sağlanması amacıyla çalışmalarını yürüten Aydın Bisikletliler Derneği, geleneksel hale gelen hafta sonu sürüşlerinin yanı sıra Perşembe akşamları gerçekleştirdikleri kısa mesafe sürüşlerine de hız kesmeden devam ediyor. Her Perşembe bir araya gelen dernek üyeleri, Aydın genelinde oluşturdukları güzergahlarda pedal çeviriyor. Her hafta keyifli rotalarda sürüş yapan bisikletçiler hem sağlıklı yaşama teşvik ediyor hem de Aydın'ı tanıyor. Bu çerçevede Aydın Bisikletliler Derneği'nin bu haftaki rotası ise Mesutlu Mahallesi olacak. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Yerel Haberler Yaşam Spor

Narin'in boyun bölgesinde kanama vardı! İşte 'Histopatoloji' raporunun ayrıntıları

Patolojiden sonuçlar geldi! Narin'le ilgili kahreden bir rapor daha

 Telefonundan uygunsuz görüntüler mi çıktı? Tavşantepe mahallesi imamına soruşturma

Diyanet, Narin'in köyündeki imam için harekete geçti

 Lübnan'daki çağrı cihazlarını patlatan İsrail'den jet karar! 20 bin askeri ülkenin kuzeyine gönderdiler

Bomba gibi patlayan çağrı cihazları sonrası İsrail'den jet karar
Türk Telekom CEO'sundan faturalardaki fahiş artışlara 'Damacanalı' savunma

Türk Telekom CEO'sundan fahiş faturalara "Damacanalı" savunma
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fed faizi indirirse dolar ve altın ne olur? Fed faiz düşürürse piyasalar ne olur? FED faiz indirimi bitcoin ve kripto para piyasasını nasıl etkileyecek? FED faiz kararı sonrası borsa ne olur? Az önce deprem nerede oldu? Adıyaman'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 18 Eylül en son deprem nerede oldu? Manchester City- Inter Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz mi? Manchester City- Inter maçı canlı, HD, kesintisiz izleme linki! Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 18 Eylül Euro yükseliyor mu, döviz kurunda son durum ne? FED FAİZ KARARI BEKLENTİSİ! Fed faiz indirimi gelecek mi, saat kaçta açıklanacak? Ezgi Sertel kimdir? Ezgi Sertel kaç yaşında, nereli? FED FAİZ KARARI: FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faiz artarsa dolar ne olur? (Eylül ayı faiz kararı) FED faiz kararı ne yönde olacak? Instagram'a yaş sınırı mı geliyor? Türkiye reşit olmayanlar Instagram kullanabilecek mi? Yazgül kimdir? Esra Erol Yazgül kaç yaşında, nereli? İstanbul su kesintisi sorgulama 18 Eylül! İstanbul su kesintisi olan ilçeler hangisi?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });