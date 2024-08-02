Aydın Bisikletliler Derneği Hafta Sonu Sürüşlerine Devam Ediyor

Aydın Bisikletliler Derneği tarafından yıllardır gerçekleştirilen hafta sonu sürüşleri hız kesmeden devam ediyor.

Aydın'da bisiklet kültürünün geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve iletişimin sağlanması amacıyla çalışmalarını yürüten Aydın Bisikletliler Derneği, geleneksel hale gelen hafta sonu sürüşlerine hız kesmeden devam ediyor. Her hafta sonu bir araya gelen dernek üyeleri, Aydın genelinde oluşturdukları güzergahlarda pedal çeviriyor. Her hafta en 50 kilometrelik rotalarda sürüş yapan bisikletçiler hem sağlıklı yaşama teşvik ediyor hem de Aydın'ı tanıyor. Bu çerçevede Aydın Bisikletliler Derneği'nin bu hafta sonundaki rotası Çine'nin Altınova Mahallesi oldu. Etkinlik ile ilgili Aydın Bisikletliler Derneği Başkanı Hümeyra Yıkılmaz tarafından "Marşa değil pedala bas" sloganıyla yapılan paylaşımda ise "Pazar günü sabah saat 07.00'de Kent Meydanı'ndan hareket ediyoruz. Muğla karayolundan Altınova'ya gelip köy kahvesinde mola verdikten sonra dönüş yapıyoruz. Rotamız toplamda ortalama 50 kilometre ve herkesin katılabileceği seviyede. Bu güzel etkinliğimizde görüşmek dileğiyle" ifadeleri yer aldı. - AYDIN