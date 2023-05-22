Aydın atletizmle gurur yaşıyor

İzmir'de düzenlenen Türkiye Atletizm Şampiyonası U16-U18 seçme yarışmasında Aydınlı sporcular büyük başarı elde etti.

20-21 Mayıs tarihleri arasında İzmir'de düzenlenen Grup Şampiyonasına 50 sporcuyla katılan Aydın ekibi 12 sporcusu dereceye girerek Türkiye Şampiyonası'nda Aydın'ı temsil etmeye hak kazandı. Aydınlı sporculardan, Koray Uygun 100 m engellide, Öykü Ceylin Tekdal 100 m engellide ve Talha Gülnihal 110 m engelli yılın en iyi derecesini alarak birinci oldular. Rojda Çakmak 3 adım atlama birinci, Nedim Ege Er 300 m engelli ikinci, Doruk Şenemre uzun atlamada beşinci, Zeynep Esila Deniz 3 adım atlama dördüncü, Buse Çolak üç adım atlatma branşında birinci, Sedef Naz Akıllı 300 m engel branşında ikinci, 100 m branşında Saadet Öztürk 13.35 koşarak birinci, 200 m branşında 26.22 koşarak ikinci, 110 metre engel yarısında Necati Akdın 14.27 koşarak ikinci oldu.

Fillikçoğlundan sporculara tebrik

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu "Öncellikle böyle bir gururu bize yaşattığı için sporcularımızı ve antrenörlerimizi tebrik ediyorum. 5-6 Ağustosta Konya'da Türkiye Şampiyonası gerçekleştirilecek. Bu zorlu yarışmada sporcularımızın bizi tekrardan gururlandıracağına yürekten inanıyorum. Turnuvada tüm sporcularımıza başarılar diliyorum" ifadelerinde bulundu. - AYDIN