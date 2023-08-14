Aydın Analig Kız Voleybol Takımı Türkiye İkincisi

İzmir'de gerçekleştirilen Anadolu Yıldızlar Ligi Voleybol Final Müsabakaları'nda başarılı performans sergileyen Aydın Analig Kız Voleybol Takımı, Türkiye ikincisi oldu.

Anadolu Yıldızlar Ligi Voleybol Final Müsabakaları, geçtiğimiz gün İzmir'in ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Halkapınar Spor Salonu'nda oynanan müsabakalara Türkiye'nin 21 farklı ilinden 24 takım katıldı. Kız ve erkek kategorilerinde final maçları kıyasıya mücadelelere sahne olurken, Aydın Analig Kız Voleybol Takımı ise başarılarla döndü. Müsabakalarda gösterdikleri etkin performans ile mücadeleyi bir an bile bırakmayan Aydın'ın genç sporcuları, müsabakalarda ter döktü. Elde ettikleri başarı ile Aydın'ın gururu olan gençler, Türkiye İkincisi olarak şampiyonayı tamamladı.

İzmir'de düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Voleybol Türkiye Birinciliği müsabakalarında kızlarda, İzmir birinci, Aydın ikinci, İstanbul üçüncü ve Ankara dördüncü olurken, erkeklerde ise Antalya birinci, İzmir ikinci, Tekirdağ üçüncü ve Erzurum dördüncü oldu.

Konu ile ilgili Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan sosyal medya paylaşımında "Anadolu Yıldızlar Ligi Voleybol Final etabında büyük başarı. Denizli'yi 3-1, Şanlıurfa'yı 3-0 yendik ve Yarı Finalde Ankara'yı 3-0 mağlup ederek finale yükseldik. İzmir ile oynadığımız finalde büyük mücadele sergiledik, gururla Türkiye 2.'si olduk. Azim ve emek dolu bir yolculuk" ifadeleri yer aldı. - AYDIN