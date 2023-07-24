Aydın Analig Kız Voleybol Takımı Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı

Uşak'ta gerçekleştirilen Anadolu Yıldızlar Ligi Voleybol Yarı Final Müsabakaları'ndan şampiyon olarak dönen Aydın Analig Kız Voleybol Takımı, İzmir'de gerçekleştirilecek olan Türkiye finaline katılmaya hak kazandı.

Anadolu Yıldızlar Ligi Voleybol Yarı Final Müsabakaları, geçtiğimiz gün Uşak'ın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Merkez Spor Salonu ve Kalfa Spor Salonu'nda tüm heyecanıyla oynanan müsabakalara katılan Aydın Analig Kız Voleybol Takımı ise başarılarla döndü. Müsabakalarda gösterdikleri etkin performans ile mücadeleyi bir an bile bırakmayan Aydın'ın genç sporcuları, müsabakaları şampiyon olarak tamamladı. Elde ettikleri başarı ile Aydın'ın gururu olan gençler, İzmir'de yapılacak olan Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı.

Konu ile ilgili Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan sosyal medya paylaşımında "Uşak'ta düzenlenen voleybol yarı finallerindeki Analig takımımız, grup birincisi olarak İzmir'de yapılacak Türkiye finallerine gitmeye hak kazandı. Takımımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" ifadeleri yer aldı. - AYDIN