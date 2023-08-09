Aydın Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Yönetimi Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı'na Nezaket Ziyaretinde Bulundu

Aydın Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nun yeni yönetimi, federasyon başkanı Kazım Payza önderliğinde Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette amatör spor kulüplerinin yaşadıkları sıkıntılar ve gündemdeki konularla ilgili istişarelerde bulunuldu. Payza ve yönetim kurulu üyeleri Çerçioğlu'na spora ve sporculara verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti. Çerçioğlu ise yeni yönetime görevlerinde başarılar dilerken, nazik ziyaretleri için yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.