Ayça Erdoğan Balkan üçüncüsü oldu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. sporcularından Ayça Erdoğan, Genç Kadınlar Bisiklet Kategorisinde Balkan üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. sporcularından Ayça Erdoğan, Genç Kadınlar Bisiklet Kategorisinde Balkan üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı.

Romanya'da yapılan 2023 MTB XCO Balkan Bisiklet Şampiyonası'nda Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Milli Sporcusu Ayça Erdoğan, Genç Kadınlar Kategorisinde Balkan üçüncüsü oldu. Bronz madalya kazanan Erdoğan, Türkiye'ye önemli bir başarıyı getirdi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, sporcu ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ