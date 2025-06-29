Aybige Su Irçağ'dan Tarihi Başarı: Capri-Napoli Maratonu'nu İlk Türk Kadın Yüzücü Olarak Tamamladı

Aybige Su Irçağ'dan Tarihi Başarı: Capri-Napoli Maratonu'nu İlk Türk Kadın Yüzücü Olarak Tamamladı
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Türk yüzücü Aybige Su Irçağ, 36 kilometrelik Capri-Napoli Uluslararası Açık Su Yüzme Maratonu'nu 8 saat 45 dakikada tamamlayarak bu maratonu bitiren ilk Türk kadın yüzücü oldu. Yarışın sonunda kadın sporcuların başarılarına dikkat çekti.

İSTANBUL, -TÜRK yüzücü Aybige Su Irçağ, 27 Haziran 2025 günü düzenlenen Capri–Napoli Uluslararası Açık Su Yüzme Maratonu'nda, 36 kilometrelik zorlu parkuru 8 saat 45 dakikada tamamlayarak bu maratonu bitiren ilk Türk kadın yüzücü oldu. Irçağ, yarışa katılan tek solo kadın sporcu olarak, 2025'te 60'ıncı kez düzenlenen bu tarihi organizasyona damgasını vurdu.

Capri Marina Grande'den başlayan ve Napoli kıyılarına kadar uzanan parkur, açık su yüzmenin en zorlu etaplarından biri olarak kabul ediliyor. 1954 yılından bu yana düzenlenen yarış, geçmişte FINA Dünya Açık Su Şampiyonası unvanına da ev sahipliği yaptı.

Aybige, 36 kilometrelik bu parkurda zorluklarla mücadele ederken ekibi tecrübeli açık su yüzücüleri Murat Öz ve Yasemin Altıntaş kendisine zodyak üzerinden destek oldu. Yarışı planlanan 10 saatin oldukça altında, 8 saat 45 dakikada tamamladı.

IRÇAĞ: TÜRK KADINLARI HER ALANDA VAR

Yarışın ardından konuşan Irçağ, "Bu yalnızca benim değil, birlikte çalıştığım ekibimin, bana inanan ailemin ve kadın sporcuların başarısıdır. Tıp öğrencisi olmakla bu hedef arasında seçim yapmam gerektiğini söyleyen çok oldu. Ama ben, iki yolu birlikte yürümeyi seçtim" diyerek hem spor hem eğitim alanında kadınların varlığının altını çizdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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