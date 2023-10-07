Urartu medeniyetinin en görkemli yapılarından biri olan Ayanis Kalesi'nin zirvesine çıkan kadın sporcular; zumba, pilates ve yoga yaptı. İpekyolu Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren uzman eğitmenler ile sporcular, 'Dünya Yürüyüş Günü' ve 'Meme Kanseri Farkındalık Ayı'na dikkat çekmek için Ayanis Kalesi'nin zirvesine çıktı. Sporcuların zirvedeki sporu ise renkli görüntülere sahne oldu.

Ayanis Kalesi'nde sporcular zirvede yoga ve pilates yaptı

- Kadınlar, sporu 2 bin 700 yıllık kalenin zirvesine taşıdı

Van Gölü manzarasında zumba, pilates ve yoga yaptılar

VAN - Urartu medeniyetinin en görkemli yapılarından biri olan Ayanis Kalesi'nin zirvesine çıkan kadın sporcular; zumba, pilates ve yoga yaptı.

İpekyolu Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren uzman eğitmenler ile sporcular, 'Dünya Yürüyüş Günü' ve ' Meme Kanseri Farkındalık Ayı'na dikkat çekmek için Ayanis Kalesi'nin zirvesine çıktı. Van Gölü'ne hakim bir tepe üzerinde yaptırılan 2 bin 700 yıllık kalenin ahşap patika yolundan yürüyüş yapan sporcular, daha sonra zirve yaptı. Zirvede zumba, pilates ve yoga yapan sporcular, ardından açtıkları pankartlarla Dünya Yürüyüş Günü ve Meme Kanseri Farkındalık Ayı'na dikkat çekti. Sporcuların zirvedeki sporu ise renkli görüntülere sahne oldu.

İhlas Haber Ajansı muhabirine konuşan İpekyolu Belediyesi Başkan Yardımcısı Ayşe Gül Kahraman, 'Dünya Yürüyüş Günü' çerçevesinde sporcularla bir dizi etkinlik düzenlediklerini belirtti. Diğer taraftan kadın sporcularla Meme Kanseri Farkındalık Ayı'na da dikkat çektiklerini ifade eden Başkan Yardımcısı Kahraman, etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür etti.

"Hem spora hem de Van'ın güzelliklerine dikkat çektik"

İpekyolu Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürü Savaş Çiçekay ise Ayanis Kalesi'nin zirvesinde, hem spor etkinliklerine hem de Van'ın güzelliklerine dikkat çektiklerini belirterek, "Belediye bünyesinde hizmet veren antrenör arkadaşlarımız ile sporcu arkadaşlarımızla bir etkinlik gerçekleştirdik. Etkinliğimizde aynı zamanda Meme Kanseri Farkındalık Ayı'na da dikkat çektik" dedi.

Ayanis Kalesi'nin zirvesinde pilates, yoga ve zumba yaptıklarını söyleyen sporcular ise unutulmaz bir gün yaşadıklarını kaydetti.