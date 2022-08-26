Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ayak tenisi turnuvası renkli görüntülere sahne oldu

Spor Haberleri

Ayak tenisi turnuvası renkli görüntülere sahne oldu

Bozüyük Belediyesi tarafından 'Ayak Tenisi Turnuvası' düzenledi.

Bozüyük Belediyesi tarafından 'Ayak Tenisi Turnuvası' düzenledi.

Sosyal ve kültürel alanda birçok aktiviteyi vatandaşlarla buluşturan Bozüyük Belediyesi tarafından ilçenin düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü etkinlikleri sebebi ile düzenlenen 'Ayak Tenisi 100. Yıl Kurtuluş Kupası' büyük bir heyecanla başladı. 4 Eylül tenis kortlarında yapılan ve büyükler kategorisinde 27 takım, küçükler kategorisinde 7 takımın mücadele ettiği turnuvada sporcular yeteneklerini sergiledi.

Düzenlenen turnuva final müsabakalarının ardından sona erecek. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Bozüyük Belediyesi Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title