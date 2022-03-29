Ayak Tenisi Avrupa Festivali 6 ülkeden 82 sporcunun katılımıyla başladı - Haberler

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Ayak Tenisi Avrupa Festivali 6 ülkeden 82 sporcunun katılımıyla başladı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Ayak Tenisi Avrupa Festivali 6 ülkeden 82 sporcunun katılımıyla başladı

Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu Başkanlığı'nca Türkiye Ayak Tenisi Federasyonu Derneği tarafından Alanya'nın ev sahipliği ile Ayak Tenisi Avrupa Festivali 6 ülkeden 82 sporcunun katılımıyla başladı.

ALANYA, ANTALYA (İHA) - Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu Başkanlığı'nca Türkiye Ayak Tenisi Federasyonu Derneği tarafından Alanya'nın ev sahipliği ile Ayak Tenisi Avrupa Festivali 6 ülkeden 82 sporcunun katılımıyla başladı.

Atatürk Spor Salonu'nda 4 gün boyunca gerçekleştirilecek olan festivalin açılışında konuşma yapan; Türkiye Ayak Tenisi Federasyonu Derneği Başkanı Mustafa Sunkur, Alanya Gençlik Spor Müdürü Emre Kıldırgıcı, Uluslararası Ayak Tenisi Federasyonları Birliği (FIFTA) Başkanı Şevket Songur, FIFTA Yönetim Kurulu Üyeleri Joseph Rotelflu ve Federico Tavares sporculara başarılar diledi.

Romanya, Moldova, Danimarka, Slovakya, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin katıldığı festivalde sporcular; kadın, erkek ve kadın-erkek mix kategorilerinde mücadele ediyor. Festivalin ödül töreni 1 Nisan Cuma günü yapılacak. - ANTALYA

Ayak Tenisi Avrupa Festivali 6 ülkeden 82 sporcunun katılımıyla başladı

Ayak Tenisi Avrupa Festivali 6 ülkeden 82 sporcunun katılımıyla başladı

Ayak Tenisi Avrupa Festivali 6 ülkeden 82 sporcunun katılımıyla başladı

İhlas Haber Ajansı / Spor

Mustafa Kemal Atatürk, Spor Federasyonu, Türkiye, Alanya, Spor, Haberler

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