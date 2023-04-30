Ay'ın bileği bükülmüyor

Bilek güreşinde Türkiye şampiyonu olan Bayburt Üniversitesi öğrencisi Enes Talha Ay milli forma giyecek.

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencilerinden Enes Talha Ay, Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonasında altın madalya kazanarak, Avrupa ve dünya şampiyonalarında Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı.

Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası ve Dünya Bilek Güreşi Şampiyonasında ülkemizi temsil edecek milli sporcunun seçileceği Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası 55 kg Büyük Erkekler Sol Kol kategorisinde 22 sporcu arasından altın madalyayı kazanan öğrenci Enes Talha Ay, Bayburt Üniversitesi spor ekolünün dünyaya açılan bir başka sporcusu olarak adını üniversite tarihine yazdırdı. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı elemelerde rakiplerini bir bir şampiyona dışında bırakan Ay, final karşılaşmasında da başarılı performansını sürdürerek altın madalyayı Bayburt Üniversitesine getirdi. Altın madalya başarısıyla ülkemizi Avrupa ve dünya klasmanında temsil hakkı kazanan Ay, 8-18 Haziran tarihlerinde Moldova'da düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonasında ve 24 Ağustos-3 Eylül tarihlerinde Kazakistan'da düzenlenecek olan Dünya Şampiyonasında milli formayla bileğinin gücünü gösterecek.

Altın madalya sonrası duygularını paylaşan öğrenci Ay, "Bayburt Üniversitesinin sporcu kişiliği anlamında bize kazandırdığı en önemli vasfı bugün gerçekleştirmek ve ülkem adına mücadele edecek olmak dolayısıyla çok mutluyum. Üniversitemde bizlere öğretilen ilk ders, hayallerimizi hedefe dönüştürmek gerektiğiydi. Birçok insan hayal kurar ancak çok azı hedefler ve hedefine ulaşır. Hayal kurarak başladığım yolculukta, en önemli hedeflerinden birini gerçekleştirmeme vesile olan antrenörüme, hocalarıma ve üniversite yönetimine teşekkürü borç bilirim. Önümde, hedefe dönüşmüş olan iki büyük hayalim var. Avrupa ve Dünya şampiyonlukları gururunu milli formayla başarmak hedefi, paha biçilmez bir deneyim olacak." dedi. - BAYBURT

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