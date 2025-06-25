AXA Sigorta ve Voleybolun Unutulmazları Derneği İş Birliği İmzaladı

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AXA Sigorta ve Voleybolun Unutulmazları Derneği arasında iş birliği anlaşması imzalandı. Anlaşma kapsamında, derneğin 5 ciltlik ansiklopedisi AXA Sigorta tarafından dijital ortama taşınacak. Her iki taraf da sporun gelişimine katkıda bulunmayı hedefliyor.

AXA Sigorta ile Voleybolun Unutulmazları Derneği arasında iş birliği anlaşması imzalandı.

Karaköy'deki AXA Sigorta Genel Müdürlüğü binasında gerçekleştirilen törene AXA Türkiye CEO'su Yavuz Ölken, Voleybolun Unutulmazları Derneği Başkanı Gülnur Özfer Görgün ile eski voleybolcular ve antrenörler katıldı.

Yavuz Ölken, yaptığı açıklamada, uzun zamandır voleybol camiasının içinde yer aldıklarını belirterek, "Türkiye Voleybol Federasyonunun çalışmalarına katkı vermeye çalışıyoruz. Bu anlaşma önemli. Geçmişin değerlerinin geleceğe taşınması gerektiğine inanıyoruz. Türk voleybolunun Türk gençlerinin gelişimine büyük katkı sağladığını biliyoruz. Bu anlamda Voleybolun Unutulmazları Derneği ile değer ortağı olmaya karar verdik. Çok mutluyuz. Ben de bu derneğe üye olduğum için onur duyuyorum. Voleybola borcumu ödüyorum. Keyifli bir birliktelik." ifadelerini kullandı.

Gülnur Özfer Görgün ise AXA Sigorta ile iş birliği yaptıkları için heyecanlı olduklarını dile getirdi.

AXA Sigorta'nın varlığının enerjilerine bambaşka bir ivme katacağına inandığını vurgulayan Gülnur Özfer Görgün, derneğin çalışmalarına ve amaçlarına ilişkin şunları kaydetti:

"2015'ten sonra tarihin tozlu sayfalarında kaybolan 60 yıllık bir jenerasyon, Voleybolun Unutulmazları çalışması ile tekrar doğdu. Benzeri pek rastlanmayan bir arşiv çalışması yaptık. Bu çalışma 4,5 yıl sürdü. Devasa 5 ciltlik dev bir ansiklopedi ortaya çıktı. Bu, voleybola bir saygı ve teşekkürdü. Bu ansiklopedi, 509 kütüphanede. Her ilde ve üniversitede, 21 dünya kütüphanesinde yer alıyor. 2023'te ise biz kurulduk. Hepimiz eski voleybolcuyuz. Voleybola borcumuzu ödemek için bir aradayız. Başlama nedenimiz, içimizde hissettiğimiz bir sızı. 6 Şubat 2023 depremlerinde voleybol ailemizden 56 kardeşimizi kaybettik. Onları unutamazdık, yaşatmalıydık. Takım ruhuyla bir aradayız. Amacımız voleyboldaki farklı jenerasyonlar arasında köprü olmak. Voleybol kültürünü geliştirmek ve voleybol ailesine değer katmak. Hayalimiz ise spor araştırmaları merkezi ve voleybol müzesi."

Yapılan iş birliği kapsamında Voleybolun Unutulmazları Derneği tarafından hazırlanan 5 ciltlik ansiklopedi, AXA Sigorta tarafından dijital ortama taşınacak.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
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