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AXA Sigorta Kupa Voley heyecanı üç şehirde başlayacak

Spor Haberleri

AXA Sigorta Kupa Voley heyecanı üç şehirde başlayacak

Voleybol AXA Sigorta Kupa Voley'de erkekler mücadelesi yarın 3 şehirde oynanacak grup maçlarıyla başlayacak.

Voleybol AXA Sigorta Kupa Voley'de erkekler mücadelesi yarın 3 şehirde oynanacak grup maçlarıyla başlayacak.

A Grubu maçları Ankara, B Grubu müsabakaları İstanbul, C Grubu karşılaşmaları ise İzmir'de oynanacak.

Grup aşamasına toplam 12 takım katılacak. Geçen sezonu ilk 2 sırada bitiren Ziraat Bankkart ile Halkbank, kupaya çeyrek finalde dahil olacak.

Gruplarda ilk 2 sırayı alan 6 takım adını çeyrek finale yazdıracak.

Kupada yarının programı şöyle:

A Grubu (Ankara-Başkent Voleybol Salonu):

14.00 Fenerbahçe HDI Sigorta-Hatay Büyükşehir Belediyespor

17.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Altekma

B Grubu (İstanbul-Burhan Felek Voleybol Salonu):

16.00 Arkas Spor-TÜRŞAD

19.00 Spor Toto-Tokat Belediye Plevne

C Grubu (İzmir-Atatürk Spor Salonu):

16.00 Cizre Belediyespor-Hekimoğlu Global Connect Travel Bursa Voleybol İhtisas

19.00 Galatasaray HDI Sigorta-Develi Belediyespor

Kaynak: AA / Erkan Tiryaki - Spor

voleybol Sigorta Ankara İzmir Spor Haberler

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