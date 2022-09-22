AXA Sigorta Kupa Voley heyecanı üç şehirde başlayacak Spor Haberleri Voleybol AXA Sigorta Kupa Voley'de erkekler mücadelesi yarın 3 şehirde oynanacak grup maçlarıyla başlayacak. Voleybol AXA Sigorta Kupa Voley'de erkekler mücadelesi yarın 3 şehirde oynanacak grup maçlarıyla başlayacak. A Grubu maçları Ankara, B Grubu müsabakaları İstanbul, C Grubu karşılaşmaları ise İzmir'de oynanacak. Grup aşamasına toplam 12 takım katılacak. Geçen sezonu ilk 2 sırada bitiren Ziraat Bankkart ile Halkbank, kupaya çeyrek finalde dahil olacak. Gruplarda ilk 2 sırayı alan 6 takım adını çeyrek finale yazdıracak. Kupada yarının programı şöyle: A Grubu (Ankara-Başkent Voleybol Salonu): 14.00 Fenerbahçe HDI Sigorta-Hatay Büyükşehir Belediyespor 17.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Altekma B Grubu (İstanbul-Burhan Felek Voleybol Salonu): 16.00 Arkas Spor-TÜRŞAD 19.00 Spor Toto-Tokat Belediye Plevne C Grubu (İzmir-Atatürk Spor Salonu): 16.00 Cizre Belediyespor-Hekimoğlu Global Connect Travel Bursa Voleybol İhtisas 19.00 Galatasaray HDI Sigorta-Develi Belediyespor Spor Kaynak: AA / Erkan Tiryaki voleybol Sigorta Ankara İzmir Spor Haberler

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