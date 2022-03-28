Axa Sigorta Kupa Voley Erkekler'de final programı belli oldu - Haberler

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Axa Sigorta Kupa Voley Erkekler'de final programı belli oldu

AA - Muhammed Boztepe - Spor
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Axa Sigorta Kupa Voley Erkekler'de final programı belli oldu

Axa Sigorta Kupa Voley Erkekler'de final programı belli oldu.

Axa Sigorta Kupa Voley Erkekler'de final programı belli oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ziraat Bankkart, Arkas Spor, Galatasaray HDI Sigorta ve Spor Toto takımlarını maç programları belirlendi.

Program şu şekilde:

TARİHSAATA TAKIMIB TAKIMI
11 Nisan Pazartesi15.00Ziraat BankkartArkas Spor
11 Nisan Pazartesi17.30Galatasaray HDI SigortaSpor Toto
13 Nisan Çarşamba16.00Ziraat Bankkart – Arkas Spor galibiGalatasaray HDI Sigorta – Spor Toto galibi

AA / Muhammed Boztepe - Spor

Galatasaray, Arkas Spor, Spor Toto, Sigorta, Spor, Haberler

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