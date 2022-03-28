Axa Sigorta Kupa Voley Erkekler'de final programı belli oldu
AA - Muhammed Boztepe - Spor
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Axa Sigorta Kupa Voley Erkekler'de final programı belli oldu.
Axa Sigorta Kupa Voley Erkekler'de final programı belli oldu.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ziraat Bankkart, Arkas Spor, Galatasaray HDI Sigorta ve Spor Toto takımlarını maç programları belirlendi.
Program şu şekilde:
|TARİH
|SAAT
|A TAKIMI
|B TAKIMI
|11 Nisan Pazartesi
|15.00
|Ziraat Bankkart
|Arkas Spor
|11 Nisan Pazartesi
|17.30
|Galatasaray HDI Sigorta
|Spor Toto
|13 Nisan Çarşamba
|16.00
|Ziraat Bankkart – Arkas Spor galibi
|Galatasaray HDI Sigorta – Spor Toto galibi
AA / Muhammed Boztepe - Spor
Galatasaray, Arkas Spor, Spor Toto, Sigorta, Spor, Haberler
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