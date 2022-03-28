Axa Sigorta Kupa Voley Erkekler'de final programı belli oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ziraat Bankkart, Arkas Spor, Galatasaray HDI Sigorta ve Spor Toto takımlarını maç programları belirlendi.

Program şu şekilde: