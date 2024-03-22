AXA Sigorta Kupa Voley'de Kadınlar Final Heyecanı Başlıyor

AXA Sigorta Kupa Voley kadınlarda final heyecanı yarın Ankara'da başlayacak.

Ankara Spor Salonu'ndaki yarı final ilk karşılaşmasında saat 15.00'te Fenerbahçe Opet ile Türk Hava Yolları karşılaşacak. Kupada ikinci finalisti belirleyecek VakıfBank-Eczacıbaşı Dynavit maçı ise saat 18.00'de başlayacak.

Kadınlar Kupa Voley'de şampiyon, 24 Mart Pazar günü saat 17.00'de oynanacak final maçının ardından belli olacak.

AXA Sigorta Kupa Voley erkeklerde ise yarı final maçları 26-27 Mart tarihlerinde Bursa'da oynanacak.

Cengiz Göllü Voleybol Salonu'ndaki organizasyonun ilk gününde oynanacak yarı final maçlarında saat 14.00'te Ziraat Bankkart ile Arkas Spor, saat 17.00'de ise Halkbank ile Fenerbahçe Parolapara karşı karşıya gelecek.

Erkekler Kupa Voley'de final karşılaşması 27 Mart Çarşamba günü saat 17.00'de yapılacak.