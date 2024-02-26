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AXA Sigorta Kupa Voley'de Dörtlü Final Organizasyonu

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AXA Sigorta Kupa Voley'de kadınlarda Ankara, erkeklerde ise Bursa ev sahipliği yapacak olan Dörtlü Final organizasyonu için tarihler ve salonlar açıklandı. Kadınlarda maçlar Ankara Spor Salonu'nda, erkeklerde ise TVF Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda oynanacak.

AXA Sigorta Kupa Voley'de Dörtlü Final organizasyonuna kadınlarda Ankara, erkeklerde ise Bursa ev sahipliği yapacak.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre Dörtlü Final maçları kadınlarda 23-24 Mart tarihlerinde Ankara Spor Salonu'nda oynanacak.

Kupada Dörtlü Final mücadelesi erkeklerde ise 26-27 Mart tarihlerinde Bursa'daki TVF Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda yapılacak.

AXA Sigorta Kupa Voley'de yarı finale kadınlarda Fenerbahçe Opet, Türk Hava Yolları, Eczacıbaşı Dynavit ve VakıfBank, erkeklerde ise Ziraat Bankkart, Arkas Spor, Halkbank ve Fenerbahçe Parolapara yükselmişti.

Kaynak: AA / Spor

Voleybol Sigorta Ankara Bursa Spor Güncel Haberler

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