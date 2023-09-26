AXA Sigorta Kupa Voley'de 2023-2024 Sezonu Grup Maçları Programı Belli Oldu

Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından açıklanan programa göre, AXA Sigorta Kupa Voley'de 2023-2024 sezonu grup maçları İzmir ve Ankara'da yapılacak. Gruplarında ilk sırayı alan takımlar çeyrek finale yükselecek.

Voleybol Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de 2023-2024 sezonu grup maçlarının programı belli oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, İzmir ve Ankara'da oynanacak grup maçları 12-14 Ekim'de yapılacak.

A Grubu ve B Grubu'nda maçlar İzmir'de, C Grubu'nda ise Ankara'da oynanacak.

Gruplarında ilk sırayı alan takımlar, çeyrek finale yükselecek. İkinciler arasından da en iyi iki takım, çeyrek finalist olacak. Ligde geçen sezonu ilk 4 sırada bitiren Ziraat Bankkart, Halkbank, Fenerbahçe ve Arkas Spor ise doğrudan çeyrek finalde mücadele edecek.

Gruplarda maç programı şöyle:

A Grubu: (İzmir Atatürk Voleybol Salonu)

12 Ekim Perşembe:

16.30 Bigadiç Belediyespor-Develi Belediyespor

13 Ekim Cuma:

14.00 Develi Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta

14 Ekim Cumartesi:

14.00 Galatasaray HDI Sigorta-Bigadiç Belediyespor

B Grubu: (İzmir Atatürk Voleybol Salonu)

12 Ekim Perşembe:

19.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor

13 Ekim Cuma:

19.00 Spor Toto-Hatay Büyükşehir Belediyespor

14 Ekim Cumartesi:

16.30 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Spor Toto

C Grubu: (Ankara Başkent Voleybol Salonu)

12 Ekim Perşembe:

16.00 Cizre Belediyespor-Akkuş Belediyespor

18.30 TÜRŞAD-Brand Group Alanya Belediyespor

13 Ekim Cuma:

16.00 Akkuş Belediyespor-TÜRŞAD

18.30 Brand Group Alanya Belediyespor-Cizre Belediyespor

14 Ekim Cumartesi:

16.00 Brand Group Alanya Belediyespor-Akkuş Belediyespor

18.30 Cizre Belediyespor-TÜRŞAD