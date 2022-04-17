AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley'in şampiyonu VakıfBank

AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley finalinde VakıfBank, Fenerbahçe Opet'i yenerek kupasını aldı.

Şampiyonun belirlenmesinin son sete kaldığı final karşılaşmasını 3-2'lik skorla VakfıBank maçın ardından TVF Başkent Spor Salonu'nda düzenlenen törenle kupasını aldı. Tarihinde 8 kez AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley'i kazanan sarı-siyahlı ekip, sahaya Fenerbahçe Opet takımı oyuncuları ile çıktı.

Törende kupayı, sarı-siyahlı ekibin kaptanı Ayşe Melis Gürkaynak'a kupayı Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ taktim etti. Karşılaşmanın en iyi oyuncusu seçilen Isabelle Haak'a da madalyası Başkan Üstündağ tarafından verildi.

Turnuvayı ikinci olarak bitiren sarı-lacivertli ekibin sporcularına madalyalarını TVF asbaşkanları Selahattin Süleymanoğlu ve Ahmet Göksu verdi. - ANKARA